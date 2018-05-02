Arabistan Osmanlı’nın düşüşünü fırsat bilerek..

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Katar Ulusal Kütüphanesi ile anlaşma yaparak 1 milyon 400 bin belgeyi tekrar inceleme altına alan İngiltere kütüphanesi önemli ve özel belgeleri basına sızdırdı.

Belgelere göre Arabistan’ın abluka altına aldığı tek Arap ülkesi Katar değil.

OSMANLI'NIN DÜŞÜŞÜNÜ FIRSAT BİLDİLER

Arabistan bundan 96 yıl önce 1922 yılında Kuveyt’i tam 14 yıl boyunca abluka altında tutarak topraklarını gasp etmiş.

25 Haziran 1935 yılına ait İngilizce dille yazılmış belgede, Osmanlı imparatorluğunun yıkılmasıyla birlikte Arabistan, sınır hattı anlaşmazlığı gerekçesiyle Kuveyt’e savaş açmış ve bu savaş Akir ateşkes anlaşmasıyla sona ermiş.

ARAP ÜLKESİ TOPRAKLARINI GASP ETTİLER

Çetin savaşın ardından Riyad rahat durmamış ve Kuveyt’ten toprak alabilmek için ülkeyi ekonomik abluka altına aldı.

Kuveyt’ten herhangi bir temsilcinin bulunmadığı Akir toplantısnda Arabistan, İngiltere’nin Yüksek Komiseri Sör Percy Cox’tan Kuveyt topraklarının 3/2’sini istedi.

Toplantının ardından Kuveyt topraklarının yarısından çoğunu gasp eden Arabistan buna rağmen hava saldırılarını ara ara sürdürmeye devam etti.

KATAR KÜTÜPHANESİNDEN RAHATSIZLAR

Söz konusu belgeye göre Arabistan 10’u aşkın yıl boyunca Kuveyt’i abluka altına almıştı. Diğer belgelere göre ise bu süre 14 yıl olarak zikrediliyor.

Ayrıca Arabistan, Katar Ulusal kütüphanesi ile İngiltere kütüphanesi arasındaki işbirliğini durdurmak için çalışmalarını son sürat sürdürüyor.