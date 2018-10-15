Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu aranacak mı? Başkonsolosluk ne zaman aranacak?

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda son dakika arama yapacak.

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı gelişmesinde önemli gelişme yaşandı. Dışişleri kaynakları Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öğleden sonra arama yapılmasının beklendiğini duyurdu. Arabistan Veliaht Prensi Selman, konsolosluk kapılarının Türk yetkililere her daim açık olduğunu duyurmuştu.

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den açıklama geldi. Kasımi, "Gerçekler ortaya çıkana kadar, Tahran yönetimi Kaşıkçı davasıyla ilgili yorum yapmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu.