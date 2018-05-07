Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Arabistan "19 Nisan" saldırının şüphelisini öldürdü

19 Nisan'da düzenlenen ve 4 kişinin öldüğü saldırının şüphelisi olarak aranan Halid Muhammed Ali Şehri, Suudi polisinin yaptığı operasyonda etkisiz hale getirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:02
Arabistan "19 Nisan" saldırının şüphelisini öldürdü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki'ye dayandırdığı haberde, emniyet güçlerince aranan Halid Muhammed Ali Şehri'nin, En-Namas kentinde akrabalarının evinde gizlendiğinin tespit edildiği ve teslim ol çağrısına uymayan şüphelinin emniyet güçlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

19 NİSAN SALDIRISININ ŞÜPHELİSİYDİ!

İçişleri Bakanlığı 19 Nisan'da ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 08:02
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Suudi Arabistan
  3. Muhammed Ali
  4. Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu nasıl avukat? AK Partililere tehdit!
    1. Bu nasıl avukat? AK Partililere tehdit!
    2. Meteoroloji'den uyarı geldi!..
    3. Faizlerin yüzde 90'ı alınmayacak!
    4. Paraya para demiyorlar! Yok böyle..
    5. 680 bin öğrenciye af müjdesi!
    6. Mehmet Aydın'ın karısına büyük şok!
    7. The Times: Erdoğan eze eze kazanacak
    8. Semih Terzi 5 defa aranmış
    9. İngilizler kudurdu! Kinlerini kustular
    10. Galatasaray dakikaları sayıyor! Son..
    11. İşte peynir topu tarifi
    12. Meteorolojiden 5 gün uyarısı!
    13. Fenerbahçeli oyuncular taraftardan..
    14. El bezi temizleme yöntemleri
    15. Kaçak Tosun'dan eşine büyük şok!
    16. Galatasaray'da "Sneijder" heyecanı!
    17. Arabistan "19 Nisan" saldırının..
    18. Bir müjde daha! İki yeni destek geliyor
    19. "Ben Hızır'ım" dedi ve ...
    20. Ankara bugün sokağa dökülecek!
    Kuveyt Türk
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri: Acilen psikoloğa git
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim manifestosunu açıkladı: Ahdim olsun ki...
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!
    Muharrem İnce açık açık tehdit etti!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Büyük ihanet! Ankesörlü telefondan F-16 pilotu çıktı
    Büyük ihanet! Ankesörlü telefondan F-16 pilotu çıktı