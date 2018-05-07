Arabistan "19 Nisan" saldırının şüphelisini öldürdü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığı Güvenlik Sözcüsü Tümgeneral Mansur Et-Turki'ye dayandırdığı haberde, emniyet güçlerince aranan Halid Muhammed Ali Şehri'nin, En-Namas kentinde akrabalarının evinde gizlendiğinin tespit edildiği ve teslim ol çağrısına uymayan şüphelinin emniyet güçlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

19 NİSAN SALDIRISININ ŞÜPHELİSİYDİ!

İçişleri Bakanlığı 19 Nisan'da ülkenin güneybatısında yer alan el-Macaride ile Barik vilayetleri arasındaki bir kontrol noktasına gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurmuştu.