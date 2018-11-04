Arabeskçi Orhan Gencebay'dan sert eleştiri: Devletini sevmeyen insanlar var

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son atamalar ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na dahil olmasından oynadığı reklam filmine kadar her konuda eleştiri oklarının hedefi haline getirilen şarkıcı Orhan Gencebay, açıklamalarda bulundu.

"Devlete saygı duymayan bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın" diyen Gencebay, "Eleştirinin de bir adabı var." dedi.

"Devletini sevmeyen insanlar var"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e bir röportaj veren Gencebay şöyle konuştu:

"Ben devletimi sever sayarım. Devletini sevmeyen insanlar da var. Bu devletin içinde yaşayıp da, devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın. Varsa devletimizin eleştirilecek bir yönü, söylesin. Ama eleştirinin de bir adabı var."