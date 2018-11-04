0553 313 94 23
impression

Arabeskçi Orhan Gencebay'dan sert eleştiri: Devletini sevmeyen insanlar var

Arabeskçi Orhan Gencebay, verdiği röportajda, devletine saygı duymayıp pervasızca konuşanlara tepki gösterdi.

04 Kasım 2018 Pazar 13:40
Arabeskçi Orhan Gencebay'dan sert eleştiri: Devletini sevmeyen insanlar var

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son atamalar ile Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na dahil olmasından oynadığı reklam filmine kadar her konuda eleştiri oklarının hedefi haline getirilen şarkıcı Orhan Gencebay, açıklamalarda bulundu.

"Devlete saygı duymayan bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın" diyen Gencebay, "Eleştirinin de bir adabı var." dedi.

"Devletini sevmeyen insanlar var"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e bir röportaj veren Gencebay şöyle konuştu:

"Ben devletimi sever sayarım. Devletini sevmeyen insanlar da var. Bu devletin içinde yaşayıp da, devlete saygı duymayan bir insana benim bakışım farklı olur. O zaman bu ülkenin nimetlerinden yararlanmasın. Varsa devletimizin eleştirilecek bir yönü, söylesin. Ama eleştirinin de bir adabı var."

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 13:40
  1. Orhan Gencebay
  2. Sert eleştiri
  3. devletini sevmeyen insanlar
  4. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    13 ton uyuşturucuyu yakarak imha ettiler
    1. 13 ton uyuşturucuyu yakarak imha ettiler
    2. Fitne tohumları saçanlara dikkat!
    3. "İran'ı zayıflatmak, Çin'i..
    4. Oturdun ciğerimize, söktün be Tunceli
    5. Başkan Erdoğan'dan Ege ve Akdeniz..
    6. Kayyım belediyelerden insan ve doğaya..
    7. 80 yaşındaki Ayten ninenin dramı yürek..
    8. Neymar'ın yeni imajı, hayranları..
    9. Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk,..
    10. Ukrayna ile stratejik ortaklık
    11. Büyük ceza gelebilir! Google ve Rusya..
    12. Pekcan: İran’a ambargoda 8 ülke muaf
    13. Başkan gençlere anlattı! Andımız..
    14. Çavuşoğlu Japonya'da konuştu: Daha da..
    15. Yeni Kaledonya, bağımsızlığa 'hayır'..
    16. Sapkınlık müptelası sözde yazardan..
    17. Ziya Selçuk çocukluk hayalini açıkladı
    18. Atatürk Havalimanı'nda kaza! Yaralılar..
    19. Terör devleti, Kudüs Valiliğini bastı!
    20. İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç"..
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti