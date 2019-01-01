Japonya'da bir araç yılbaşı kutlayanların arasına daldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yeni yılı kutlamak için toplanan kalabalığın arasına araç daldı. Yaşanan saldırıda 1'i ağır 9 kişi yaralandı.01 Ocak 2019 Salı 08:08
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araç Takeshita Caddesi'nde yayaların arasında daldı. Olay sebebiyle 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis, sürücünün yüksek olasılıkla kasıtlı olarak yayaların arasına daldığını söyledi ve yaşanan olayı terör saldırısı olarak niteledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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