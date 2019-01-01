Japonya'da bir araç yılbaşı kutlayanların arasına daldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araç Takeshita Caddesi'nde yayaların arasında daldı. Olay sebebiyle 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı. Polis, sürücünün yüksek olasılıkla kasıtlı olarak yayaların arasına daldığını söyledi ve yaşanan olayı terör saldırısı olarak niteledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.