TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Seçim çadırları kalktığında tanzim satış çadırları da kalkmış olacak. Son seçmen oyunu kullandığında uzun adam, arabayı bu meydandan çekip götürecek." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Soçi'de Türkiye, İran ve Rusya'nın bir kez daha bir araya geldiğini, ortak açıklamanın, Türkiye'nin dış politikada nasıl savrulmaya uğradığını gösterdiğini belirtti.

Adana Mutabakatı'nın daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından hatırlatıldığını bildiren Özel, Türkiye'nin sahip çıkması gereken mutabakatın Putin tarafından hatırlatılmasının üzücü olduğunu ifade etti.

Özel, "Adana Mutabakatı uygulanacaksa, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi alt düzeyde temaslarla değil, Şam yönetimiyle üst düzeyde temas kurulması gerektiğini" öne sürdü.

Ortak deklarasyonda sürekli Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye Devleti'nin egemenliği tanınması vurgusu yapılmasının altına Erdoğan'ın imzasının alınmasının manidar olduğunu kaydeden Özgür Özel, Erdoğan'ın, müteahhit hevesinin, diplomasi becerisinin önüne geçtiğini, "Kısa sürede oraya gitmeliyiz, orayı imar etmeliyiz." yaklaşımının doğru olmadığını ileri sürdü.

İdlib'e olası bir operasyona yönelik uyarılarda bulunan Özel, Türkiye'ye yönelecek göç dalgasının nasıl yönetileceğinin dünkü ortak açıklamada yer almadığını belirtti.

Özel, böyle bir göç dalgası karşısında Türkiye'nin yine tek başına kalacağını vurgulayarak, "Göçü nasıl yöneteceksiniz? Göç dalgasında Türkiye'ye gelebilecek 10-15 bin cihatçı... Ortak mutabakatta nereye gidecekleri, nasıl ıslah edilecekleri, ondan sonraki süreçte ne olacağı belli değil. O topraklarda 12 gözetleme kulemiz ve askerlerimiz var. Operasyona kalkışıldığı noktada askerlerimizin güvenliği ne olacak?" diye sordu.

- "Gökdelenlere izin verdi"

CHP Grup Başkanvekili Özel, 10 Ocak 2019 tarihli 590 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı bir imar planının onaylandığını belirterek, Erdoğan'ın, "Artık dikey değil, yatay mimariye izin vereceğiz." demesinden birkaç ay sonra, bu kararla 130 metreyi aşan gökdelenlere izin çıktığını savundu.

Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğinde 5 olan gökdelen sayısının şimdi 122'ye ulaştığını aktaran Özel, bunların 117'sinin altında ya Erdoğan'ın ya da atadıklarının imzasının bulunduğunu, bazılarının açılışına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığını ileri sürdü.

- "Bu tatlı hikaye de biter"

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Her gerçekleşme, bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor." şeklinde attığı tweet sırasında işsizlik rakamlarının açıklandığını, bunun Şubat 2017'den beri en yüksek oran olduğunu savundu.

"Tanzim satış işiyle sorunu çözdük." ifadelerinin kullanıldığını anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldıklarından ucuza satıyorlar. Antalya halinde bile o fiyata alamıyorsun. Ne kadar sürdüreceksin diye sorduğunuzda, dürüst bir bürokrat, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü '2,5 ay sürecek' demiş. Tanzim satış mağazası değil, araba ya da çadır. 31 Mart'tan sonra kontak çalışır, bu tatlı hikaye de biter, 2,5 aylık planlıyorlar. Çadırı toplayıp gidecekler. Seçim çadırları kalktığında tanzim satış çadırları da kalkmış olacak. Son seçmen oyunu kullandığında uzun adam, arabayı bu meydandan çekip götürecek. Tanzim satış aracının arkasında yerli üretim logosu var, içindeki çuvalların üzerinde Suriye'den gelen patatesler var. Bu fiyatlar seçime kadar. Patates, soğan, patlıcanda hangi ürünü ele alırsanız alın seçim indirimi söz konusu."

- "Endazeyi kaçırdı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın." sözlerini eleştiren Özel, Soylu'nun "şirazeyi kaybettiğini, endazeyi kaçırdığını" ileri sürdü.

Özel, "Bu meczubun düzeyine inmek siyaseten bize zul. Erdoğan'a edilmiş en ağır haraketlerin yüzde 80'ini bu meczup etti. Erdoğan, 'Süleyman gel oğlum' deyince, bu koşa koşa gitti. Bunun kafayı sevdiler, altına bir araba, masa, 'bakan oldun oğlum' dediler. Söylediği her sözü unuttu. Ankara, İstanbul'u aldık, iktidara geldik, Kılıçdaroğlu, 'Gel oğlum Süleyman' dese, ilk sen koşarsın. Bizim öyle niyetimiz yok. Senin gibi meczup sahibine yakışır. " değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın, "PKK ve FETÖ'nün gelmesini engellemek üzere prensip üzerinde anlaştık. Bu yüzden genişliyoruz." söyleminin olduğunu belirten gazeteciye de Özel, "Özhaseki açıklasın hangi ilde, hangi aday? Temyiz kağıdı alınmıyor mu, kanun denetimi yaparak YSK onaylamıyor mu? Neden aday, sanık yapın. FETÖ lafını ağzına en az alması gereken aday Özhaseki'nin kendisidir. Adamda utanma olur. " karşılığını verdi.



