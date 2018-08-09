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Arabasını yıkamayan lastikçiye kurşun yağdırdı!

Ankara'da Terör Ahmet lakaplı azılı suçlu, arabasını yıkamasını istediği lastikçiden "Bu benim işim değil." cevabını alınca sinirlenip, ateş açtı. Aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanan lastikçi hayatını kaybetti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 12:34

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, çevredeki esnafa kan kusturan ve esnaf tarafından ’Terör Ahmet’ diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı lüks otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi.

'BU BENİM İŞİM DEĞİL' CEVABINA SİNİRLENDİ

Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevgi Okumuş’un "Bu benim işim değil." cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.’nın arabasına binerek kaçmak istedi.

ARABAYA ATEŞ AÇTI

O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybederken, araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak durdu.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Okumuş’un cansız bedenini araçtan çıkarırken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Okumuş’un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kaçan Ahmet I.’nın peşine düştü.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Yaşanan kovalamaca sonucu Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sıkıştırılan “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I., polislere ateş açtı. Daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.’yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getiren polis, zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi.

SİLAHI ZORLA ALMIŞ

7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet I.’nın olayda kullandığı silahı olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.’den zorla aldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ahmet I., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahını kaptıran Uzman Çavuş B.B. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 12:34
  1. Ankara
  2. Terör Ahmet
  3. Lastikçiyi öldürdü
  4. cinayet
  5. şehir magandası
  6. azılı suçlu

YORUM YAZ

  • Ofli Ofli 23 dk önce
    Ölen kisi ilen kavga ediyor ... yemeyince silaha tavraniyor
  • CühelaCühela35 dk önce
    Bunun gibiler için idam şart. Bu herifin toplum içinde olmaması lazım.
  • Şeref KazanŞeref Kazan11 dk önce
    Polisimiz yaratiğı öldüreceğine kurtarmiş bu millet dommuz beslemeye alişikya...
  • Hy-hyHy-hy9 dk önce
    Sonra millet çıkmış idam isteriz diye bağırıyor.Biz böyle gaspçıları,zorbaları,despotları,hırsızları,teröristleri,tecavüzcüleri,sapkınları beslemiycezde arabistan,çin,amerikamı besliyecek....Rahat rahat adam vurmasına bile engel oluyorsunuz.Tövbe...tövbe......u coooccuuunnu...Kısasa kısas...
  • NurNur32 dk önce
    İşte bu adamı asmak haktır bunun gibiler yaşamasınhiç bir canlıya faydası yok resmen piskopat inşallah hapiste leşin çıksın kahrol emi
  • fatih malkoçfatih malkoç9 dk önce
    ASIN BU PİÇİ
  • HasanHasan26 dk önce
    Insanligin bittigi yer türkiye sevgi Yok saygi cogu kisi kendilerini texas da zannetiyor ve esnafa kan kusturan adami kimse sikayet etmedimi polisimizin de masallahi var illa kisi öldükden sonra mi yakalanacakti bu terörüsde direkt Idam veya kendi kafasina sikmak istiyordu birak kebersin en azindan bi pislik azalirdi
  • ŞERİATŞERİAT34 dk önce
    NERDESİNNNN ŞERİATTTTTT.......LEŞİ ÇÜRÜYENE KADAR DAR AĞACIN KALACAK....
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