Arabasını doludan koruyan adam sosyal medyayı salladı
Lüks aracını yağan doludan korumaya çalışan adam, sosyal medya platformu Twitter'ı salladı.26 Haziran 2018 Salı 19:38
'Arabasını doludan kouyan adam' başlığıyla paylaşılan video, sosyal medyayı salladı.
Yağan doludan lüks aracını üzerine çıkarak korumaya çalışan adamın görüntüsü, Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için dolu uyarısında bulunmasıyla birlikte sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.
Yurtdışında yaşadığı belirtilen adamın aracını korumakta başarılı olup olmadığı bilinmiyor.
Arabasını doludan koruyan adam #dolupic.twitter.com/lohJm7vGpr— Kariyer Memur (@kariyermemur) 26 Haziran 2018
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