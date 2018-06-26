Arabasını doludan koruyan adam sosyal medyayı salladı

'Arabasını doludan kouyan adam' başlığıyla paylaşılan video, sosyal medyayı salladı.

Yağan doludan lüks aracını üzerine çıkarak korumaya çalışan adamın görüntüsü, Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için dolu uyarısında bulunmasıyla birlikte sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.

Yurtdışında yaşadığı belirtilen adamın aracını korumakta başarılı olup olmadığı bilinmiyor.