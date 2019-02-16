0553 313 94 23

‘Arabaşılı’ seçim çalışması

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sevgi Kendirli, seçim çalışması kapsamında kendi evinde pişirdi Arabaşını mahalle sakinlerine ikram etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
‘Arabaşılı’ seçim çalışması

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sevgi Kendirli, seçim çalışması kapsamında kendi evinde pişirdi Arabaşını mahalle sakinlerine ikram etti.


31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde muhtar adayları da çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden ilginç seçim çalışması yapan adaylar, mahalle sakinlerinden oy almak için çalışıyor. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sevgi Kendirli de, oturduğu mahallesine muhtar olabilmek için seçim çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşları ile beraber evinde 150 kişilik Arabaşı pişiren Kendirli, mahalle sakinlerine ikram etti.


Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtar Adayı Sevgi Kendirli, “Emekliliğimize az bir zaman kala muhtarlığa talip olduk. Çok güzel projelerimiz var. Bu projeleri yapmak için bu adaylığa talip oldum. Muhtarlık gönül işidir. Muhtar isterse yerinde oturup sadece evrak verir. Muhtar çalışmak isterse, muhtarın topluma yapacağı çok işler olur. Şimdiye kadar hep kesemiz için çalıştık. Ölmeden de topluma faydalı olabilecek işler yapmak için muhtarlığa talip olduk.Bugünde mahalle sakinlerimize arapaşı dağıtıyoruz. Arkadaşlarımın da yardımı ile evimizde yaptık. Vatandaşlarımız sıcak çorba içsinler diye böyle bir şey yaptık. Oy verseler de vermeseler de ölmüşlerimiz için yenilsin diye düşündük” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum’da süne ile etkin mücadele edilecek
    1. Çorum’da süne ile etkin mücadele..
    2. Bursaspor Rizespor maçı saat kaçta..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide yerli..
    4. TTTSD’de Başkan yeniden Canpolat
    5. Adalet Bakanı Gül, Sincan'da esnafı..
    6. Dünyaca ünlü satranç ustası bir anda..
    7. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    8. Tiyatrosu oyuncusu Dede toprağa verildi
    9. MHP’nin adayından geri çekilme tepkisi:
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Edirne'yi..
    11. Bakan Dönmez: “Hedefimiz oy oranını..
    12. Maltepeli miniklere, sağlıklı..
    13. FETÖ sanığı itiraf etti: Sınav..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal ne..
    15. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı: “Beton..
    16. Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi:..
    17. Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman..
    18. Konya'daki FETÖ/PDY davası
    19. HDP Aday Tanıtım Toplantısı
    20. Mısır Devlet Başkanı Sisi,Münih..
    21. Isparta Şehir Hastanesi’nde kupa ve..
    22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
    23. Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tevazu,..
    25. Gürer: "Tarım politikaları değişmeli"
    26. "İstanbul'da trafik sorununu çözerim"
    27. İsrail’e Mavi Marmara şoku
    28. Hersek Lagünü doğa fotoğrafçılarının..
    29. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    30. Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    Öcalan maskeli provokasyon
    Öcalan maskeli provokasyon
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü