Arabanlılardan tarihi köprü çevresine piknik alanı talebi

Araban ilçesinde vatandaşlar, restore edilen tarihi Septimius Severus Köprüsü’nün çevresindeki alanı, piknik alanı olarak kazandırılmasını istiyor.

Gaziantep’in Araban ilçesindeki Roma dönemine ait tarihi Septimius Severus Köprüsü’nde, 2018 yılında tamamlanan restorasyon çalışmaları tamamlanmasının ardından ilçe halkı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi köprü çevresinde düzenleme çalışması başlatılarak aile piknik alanı yapılmasını istiyor.

Köprünün restorasyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın programına alınmış ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışmaları 2016 yılında başlanmış, 2018 yılında da tamamlanmıştı. Bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan Septimius Severus Köprüsü çevresinde düzenleme çalışması yapılarak aile piknik alanı yapılması için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den yardım bekliyor.

Sıtmapınar Çayı üzerinde bulunan ve daha önce çökme tehlikesi bulunduğu ifade edilen tarihi köprünün onarımının ardından bölge ve ilçede yaşayan vatandaşlar, mesirelik olarak kullandıkları bölgede çevre düzenlemesi yapılarak aile piknik alanı yapılmasını talep ediyor.

Bölge ve ilçede yaşayan vatandaşların tarihi köprü çevresine aile piknik alanı talebine destek veren Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun gazetecilere, “AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan köprüde restorasyon çalışması yapılmasaydı şimdi köprü Sıtma Pınar Çayı’nın azgın sularına kapılarak yok olmuştu. Tarihi köprünün kurtarılmasına vesile olan milletvekilimiz Erdoğan’a teşekkür ederim. Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den bölgenin önemli tarihi eserlerinden Septimius Severus Köprüsü’nün çevresinde bölge ve ilçe halkının aileleriyle piknik yapabileceği bir alan oluşturulması talebi uygun ve yerinde bir taleptir. Bölgede vatandaşların aileleriyle birlikte piknik yapabilecekleri düzenli bir piknik alanının olmaması önemli bir eksiklik olduğunu ve Gaziantep ve ilçelerindeki tarihi mekanlara sahip çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, bölgenin önemli tarihi mekanlarından olan Roma döneminde kalan tarihi Septimus Severus Köprüsüne de sahip çıkacağına inancım sonsuzdur” şeklinde konuştu.

Tarihi Septimius Severus Köprüsü

Tarihi Septimius Severus Köprüsü (kırık köprü), Roma İmparatoru Septimius Severus zamanında Samsat’ta karargah kuran 4. Scythica Lejyonu tarafından yaptırıldı. Yapıda yer alan sütunlardan biri İmparator Septimius Severus’a, biri karısı Julia Domna’ya ve diğeri oğulları Geta ile Caracalla’ya adandı. Köprü, antik dönemlerde Dülük ve Zeugma’dan Samsat’a uzanan yol üzerinde önemli bir geçit olarak biliniyor. Kesme taş bloklardan inşa edilen köprünün uzunluğu 30 metre, yüksekliğiyse 8 metredir.