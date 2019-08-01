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Arabanlılardan jeotermal su talebi

Gaziantep’in Araban ilçesinde vatandaşlar, 1969 yılında yapılan bilinçsiz dinamit patlaması sonucu kaybolan jeotermal suyun tekrar bulunması için çalışma yapılmasını istiyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:50
Arabanlılardan jeotermal su talebi

Gaziantep’in Araban ilçesinde vatandaşlar, 1969 yılında yapılan bilinçsiz dinamit patlaması sonucu kaybolan jeotermal suyun tekrar bulunması için çalışma yapılmasını istiyor.


Arabanlılar, Ziyaret kırsal mahallesi Çat Boğazı mevkisinde 1968 yılında kendiliğinden çıkan ve bazı hastalıklara iyi geldiği için büyük rağbet gören sıcak jeotermal suyun tekrar bulunması çağrısında bulundu. 1969 yılında bölge halkı tarafından yapılan bilinçsiz dinamit patlatılması sonucunda kaybolan jeotermal suya dair bir takım bulgulara rastlandığını belirten vatandaşlar Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından yeni arama faaliyeti yapılmasını bekliyor.


Jeotermal su için daha önce 2012 yılında da çalışmalar yapıldığını vurgulayan Arabanlılar, yetkililerden arama çalışmaları için destek talebinde bulunuyor. O yıl yapılan çalışmalarda MTA Genel Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından yapılan arama çalışmalarında 750 metre derinliğe inilmiş ve 36 derece sıcaklığında suya ulaşıldığı yetkililer tarafından açıklanmıştı. Mevcut sondaj makinesi ile daha derine inilmesinin uygun olmadığı gerekçesiyle de bölgedeki çalışmalara ara verilmişti.


Konu ile ilgili olarak AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’dan destek bekleyen ilçe halkı, MTA Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak Gaziantep’in ilk ve tek jeotermal suya kavuşturulmasını beklediklerini vurguladı.


İlçedeki STK temsilcileri, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş, Araban Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Karademir de konu ile ilgili vatandaşlara destek verdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:50
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