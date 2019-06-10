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Arabanın önüne atlayıp hayatına son verdi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi otomobil önüne atlayarak yaşamına son verdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:59
Arabanın önüne atlayıp hayatına son verdi

Kırşehir’in Kaman ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi otomobil önüne atlayarak yaşamına son verdi.


Alınan bilgiye göre Kaman İlçesi Başköy Köyü mevkinde A.Ö. isimli şahıs dün gece seyir halindeki otomobilin önüne atladı. Çevrede bulunanların haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri A.Ö,’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaman İlçe Jandarma ekipleri yaşanan intihar olayı ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde hayatını kaybeden A.Ö.’nün cesediyapılan incelemelerin ardından otopsiye gönderildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:59
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