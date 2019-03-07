Arabanın motoruna kedi sıkıştı Adıyaman’da okul bahçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Adıyaman’da okul bahçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına giren kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Olay, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Salih Koparal’a ait 02 AAE 739 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından kedi sesini duyan öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Okul görevlileri kedinin aracın motor kısmında sıkıştığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi uzun uğraşlar sonrası sıkıştığı yerden çıkarttı.

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