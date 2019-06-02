0553 313 94 23

Arabanın motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

02 Haziran 2019 Pazar 09:54
Arabanın motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, İpekyolu ilçesinde bir köpek yavrusu ticari aracın motor bölümünde sıkıştı. Sürücünün aracına bindiği yavru bir köpek sesi duyması üzerine aracın motor bölümündeki yavru köpeği fark etti. Köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için uğraş veren vatandaşın mücadelesi sonuç vermeyince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu 3 Vardiya Ekipleri, yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin kısa süren başarılı kurtarma operasyonun ardından yavru köpek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin çehresi değişecek! Yepyeni binalar geliyor
    1. Türkiye’nin çehresi değişecek! Yepyeni..
    2. Nakavtla kaybeden Joshua: Geri döneceğim
    3. Evkur Yeni Malatyaspor’da seçimli..
    4. Oku/Tefekkür et
    5. Mansur Yavaş’ın atamasıyla, İYİ..
    6. Sapkın projelerin kaynağına..
    7. Beşiktaş'tan transfer bombası Yasin..
    8. İtalya'da kruvaziyer, tekneye çarptı:..
    9. Odunpazarı bayrama hazır
    10. Seçer: "Halkımızın bizden..
    11. Hadislerde dua
    12. Kültür ve sanat dolu galeriler..
    13. Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi!..
    14. Ramazan etkinlikleri Mehmet Diker..
    15. Metin Külünk'ten 'İstanbul seçimi'..
    16. Irak'ta bir DEAŞ'lı Fransız'a daha..
    17. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    18. Bir ayet... Bir hadis...
    19. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    20. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür