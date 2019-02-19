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Araban’daki tarihi çeşmeden yıllar sonra su akmaya başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde tarihi Karacaören çeşmesinden 4 yıl aradan sonra ilk kez su akmaya başladı.

19 Şubat 2019 Salı 11:04
Araban’daki tarihi çeşmeden yıllar sonra su akmaya başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde tarihi Karacaören çeşmesinden 4 yıl aradan sonra ilk kez su akmaya başladı.


Gaziantep Araban ilçesine bağlı Karacaören kırsal mahallesinde bulunan ve bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle 4 yıl önce kuruyan Tarihi Karacaören çeşmesinden bu seneki yağışların ardından ilk kez su akmaya başladı. Yıllar sonra akmaya başlayan ve yanındaki kuyunun su ile dolmasını sağlayan çeşme Karacaören mahallesi sakinleri ve bölge halkının da yüzünü güldürdü.


Karacaören kırsal mahallesi muhtarı Hasan Doğan çeşmenin yıllar sonra akmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Karacaören mahallemizin eteğinde, tarihi ören yeri mevkisinde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen tarihi Karacaören çeşmemizin suyu 4-5 yıldan beri bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle kurumuştu. Bu yıl kış mevsiminde ilçe genelinde ve bölgedeki şiddetli sağanak yağışlarının yer altı su kaynaklarını doldurmasıyla birlikte yıllar sonra yeniden akması bizi mutlu etti. Çeşmenin yanında bulunan ve çobanların çevrede otlattıkları büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanlarının su ihtiyacının karşılandığı kuyunun da suyunun dolup taşması Karacaören mahallesi sakinlerinin yüzünü güldürdü" dedi.


Çeşmeden akan suyun içilebilir olduğunu da söyleyen Doğan, "Mahalle muhtarı olarak tarihi çeşmemiz kurumadan önce vatandaşlarımız ve Karacaören mahallesindeki sakinlerimiz tarafından bu suyun su alınıp evlere götürülmesi, içme suyu olarak kullanması üzerine tarihi çeşmemizden akan sudan numune alıp tahlilini yaptırmıştım. Muhtarlık olarak yaptırdığım tahlil sonucunda çeşmemizin suyunda sıfır kireç ve piyasada satılan hazır şişe sularından temiz olduğu raporla kanıtlandı. Tarihi çeşmemizden akan temiz su mahallemiz ve ilçe merkezi halkının yıllardır buradan su alıp evlerinde içme suyu olarak ortak uzun yıllar boyunca kullandığı bir çeşmedir. Ayrıca bölgede başka çeşme ve akarsu olmadığı için çevrede otlatılan büyükbaş ve küçükbaş besi hayvanları da bu çeşmenin suyundan içiyor" ifadelerini kullandı.


Çeşme etrafında Araban Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılacağını da açıklayan Doğan, "Karacaören kırsal mahallesi muhtarı olarak Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir’e tarihi çeşmemiz çevresinde düzenleme yapılması gerektiğini belirttim. Bunun üzerine belediye başkanımız da çeşmemizin çevre düzenlemesi için önümüzdeki günlerde çalışmaların başlatılacağı sözünü verdi. Araban Belediyesi tarafından yapılacak olan çevre düzenlemesi için şimdiden Belediye Başkanımıza teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:04
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