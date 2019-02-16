Araban’da yoğun sis

Gaziantep’in Araban ilçesi merkezi ve kırsalında üç gün boyunca gece ve gündüz aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezi ve kırsalında etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 8-10 metreye kadar düşürdü. Özellikle Araban-Gaziantep kara yolunun geçtiği Karadağ geçidi, Araban-Adıyaman kara yolunun geçtiği Çat Boğazı mevki ve Ergen rampası geçidinde de etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Sis nedeniyle kentte ulaşım güçlükle sağlanabildi.

Üç gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağışın ardından sabah erken saatlerinde ilçe genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçeye bağlı Fıstıklıdağ, Elif, Hisar kırsal mahalleleri başta olmak üzere tüm kırsal mahallelerde etkili oldu