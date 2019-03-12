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Araban’da Milli Şair Ersoy’u anma programı düzenlendi

Gaziantep’in Araban ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 98. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 16:58
Araban’da Milli Şair Ersoy’u anma programı düzenlendi

Gaziantep’in Araban ilçesinde İstiklal Marşının kabulünün 98. yıl dönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.

 

Araban Özel İdare Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen program saygı duruşuna müteakip Araban İmam Hatip Ortaokulu Müzik Öğretmeni Şule Babayiğit yönetiminde istiklal marşının topluca okunmasıyla başladı. Araban Şerif Peri Kız Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni İmmihan Yılmaz’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden parçaların okunmasıyla devam etti. Program İstiklal Marşının anlatıldığı belgesel filminin izlenmesi, öğrencilerin oluşturduğu koro çalışması dinletisi, şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Programa Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Araban Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, Araban İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, MHP Araban İlçe Başkanı İskender Gör, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe merkezindeki okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:58
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