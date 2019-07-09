0553 313 94 23

Araban Ovası’nın verimli toprakları betonlaşıyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanların imara açılması ve betonlaşması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

09 Temmuz 2019 Salı 17:45
Araban Ovası’nın verimli toprakları betonlaşıyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde verimli tarım arazilerinin bulunduğu alanların imara açılması ve betonlaşması vatandaşların tepkisine neden oluyor.


Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile vatandaşlar, eski yerleşim yerlerinin dönüşümü yerine Araban Ovası’ndaki verimli arazilerin betonlaştırılıp imara açılmasına tepki gösterdi. Türkiye’nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli tarım alanlarından birisi olan ve 206 bin dönüm ekili alan kapasitesi bulunan Araban Ovası’nın özellikle ilçe girişindeki kısımlarının son yıllarda imara açılması ve yüksek binaların yapılması dikkat çekiyor. Tarım alanlarının betonlaştırılmasını istemeyen Arabanlılar ise bunun yerine ilçede pek çok evi harabe durumda bulunan Kale ve Yeni Altıntaş Mahalleleri’nde kentsel dönüşüm yapılmasını istiyor. Verimli tarım arazilerin betonlaştırılarak amacı dışında kullanıldığını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "İlçe merkezindeki Kale ve Yeni Altıntaş mahallelerindeki eskimiş ve kullanımı tehlike arz eden evlerin yıkılıp yerine yerinde kentsel dönüşüm yapılması lazım. Ama bunun yerine ilçe merkezi çevresindeki verimli topraklar üzerine bloklar halinde çok katlı konutlar yapılması büyük toprak kayıplarına neden olmaktadır’’ dedi.


Altun açıklamasının devamında, "Araban Ovası’nda 206 bin dönümlük tarlada üretimi yapılan ürünlerden elde dilen gelir ile hem ülke hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlanıyor. İlçenin geçiminin yüzde yüzü tarımla sağlanmaktadır. Araban Ovası’nda her yıl yetiştirilen, kalitesi ile ünü sınırlarımızın dışına ulaşmış meşhur Araban Sarımsağı ile hem ilçe halkı hem de dışarıdan buralara çalışmaya gelen tarım işçileri fayda görüyor. Ama son yıllarda ilçenin konut ihtiyacının karşılanması için ilçe merkezindeki atıl durumdabulunan eski mahalleler dururken verimli toprakların imara açılması ve buralara çok katlı bloklar inşa edilmesi doğru değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde müsaade edilmeyen verimli toprakların betonlaştırılmasına Araban’da neden müsaade ediliyor. Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanımı ve verimli tarım topraklarımızın yerleşim alanlarına açılması büyük toprak kayıplarına neden oluyor. Araban Ovası’nda konut alanına açılan yüzlerce dönümlük toprağımızı kaybederken yetkililer bu duruma neden müdahale etmiyor. Bizi bu topraklar besliyor. Bu toprakların insanları olarak yetkililerden en kısa zamanda Araban Ovası’ndaki verimli toprakların konut yapımına kapatılması için çalışma başlatmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
    1. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    2. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    3. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    4. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    5. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    6. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    7. Doğada diyabet okulu başladı
    8. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    9. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    10. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    11. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    12. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    13. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    14. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    15. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    16. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    17. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    18. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    19. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    20. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    21. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    22. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    23. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    24. Çamura saplanan inek kurtarıldı
    25. Nusaybin’de TOKİ konutlarının avans ve..
    26. Mardin Valiliği’nden Ahmet Türk..
    27. FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 2..
    28. Darbeci Sisi yönetiminden AB'ye..
    29. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    30. Marmara’da deprem mi olacak? Son..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler