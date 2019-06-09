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Arabalarıyla sahile yerleşen tatilci manzaraları

Kimisi otel masrafından kaçmak için, kimi de dolan otellerde yer bulamadığı için sahillere yerleşiyor.

09 Haziran 2019 Pazar 11:11
Arabalarıyla sahile yerleşen tatilci manzaraları

Kimisi otel masrafından kaçmak için, kimi de dolan otellerde yer bulamadığı için sahillere yerleşiyor. "Otomobil tatilcileri" bu yıl da deniz kenarına çektikleri araçlarının içinde denize sıfır tatil yapıyor.


Yaz aylarının gelmesiyle beraber tatilciler harekete geçti ve kışın boş kalan sahiller dolmaya başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler de Antalya’nın çeşitli ilçelerinde tatili geçiriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "otomobil tatilcileri" manzaraları görülmeye başlandı. Dolan otellerde yer bulamayan tatilciler plaj otoparklarında, deniz kenarlarında veya yol kenarlarına çektikleri araçları içinde hem dinleniyor hem de denize sıfır tatil imkanına sahip oluyor.


Antalya’nın Alanya ilçesinde İncekum Halk Plajında da Anadolu’dan araçlarıyla gelen çok sayıda aile manzaraları görenleri şaşkına çevirdi. Ailelerden kimisi uyuyup dinlenirken, kimisi çamaşırlarını serdi, kimisi de denizin keyfini çıkardı. Yanlarında piknik tüplerine kadar her türlü ihtiyaç malzemesi getiren ailelerden bazıları, her yıl bu şekilde bir tatil geçirdiklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:11
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