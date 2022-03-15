Arabada sigara içme yasağı geliyor!

Alman hükümeti, restoran ve kafelerde varolan sigara içme yasağını daha da genişletilerek otomobillerde de artık sigara içilmesinin önüne geçmeyi planlıyor.

3 bin euro para cezası verilecek

Reşit olmayan çocuk veya hamile kadınların bulunduğu araçlarda sigara içmeye yasak geliyor. Eyaletler Meclisi, 2019 yılında hazırlanan ancak 2021'deki seçimler nedeniyle ele alınamayan Sigara İçmeyenleri Koruma Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklik tasarısını yeniden ele aldı. Tasarı, üzerinde tartışılması için Federal Meclis'e gönderilecek. Tasarı, ihlal durumunda 500 ila 3 bin euro para cezası öngörüyor.

Korkunç raporun ardından böyle bir karar alındı

Pasif içiciliğin zararına ilişkin hazırlanan korkunç bir raporun ardından araçta sigara içiminin önüne geçileceğine dikkat çekiliyor. Almanya Kanser Araştırma Merkezi, ülke genelindeki araçlarda sigara dumanına maruz kalan küçük çocukların sayısının bir milyon civarında olduğunu ve buna yönelik mutlaka bir önlem alınması gerektiğine vurgu yapıyor. İtalya, Avusturya ve Belçika’da yürürlükte olan yasanın aynısı Almanya’da da hayata geçirilmesi düşünülüyor.