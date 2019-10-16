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Adana'da torbacılara operasyon! Utanmadan bir de sırıttılar

Adana’da torbacılara yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişiden 4’ü tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kameralara 'sırıtması' ise 'pes' dedirtti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:14
Adana'da torbacılara operasyon! Utanmadan bir de sırıttılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Bahçeşehir ve Gülbahçesi mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis bu iki mahallede operasyon yaptı. Polis bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu ancak aracın sürücüsü kaçınca kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamanın ardından polis otomobili durdurdu. İçinde bulunan Serana B. (25) kendisinin içici olduğunu otomobilde bulunanlardan uyuşturucu aldığını uyuşturucunun da powerbank içinde olduğunu söyledi.

Powerbank içine bile uyuşturucu gizlemişler

Bunun üzerine yapılan aramada powerbank içinden uyuşturucu çıktı. Polis otomobilde bulunan kadınla birlikte 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer operasyonda ise uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. İki operasyonda 42 gram sentetik bonzai, 710 gram esrar, powerbank içerisinde 137 gram metamfetamin ve araç anahtarı görünümünde hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Serena B. (25), Umut B. (27), Ömer B. (39), Yılmaz A. (28), Halil A. (32), Onurcan B. (21), Levent Y. (27) ve Ramazan T. (22) sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Halil A., Umut B., Yılmaz A. ve Levent Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Serena B., Ömer B., Onurcan B., Ramazan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:14
  1. Adana
  2. operasyon
  3. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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