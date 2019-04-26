Araba motorunda 11.4 kilogram eroin yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen binek aracın motor bölümünde 11 kilogram 398 gram eroin ele geçirildi.

Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen ve sürücülüğünü Irak uyruklu bir şahsın yaptığı binek araç Gümrük Muhafaza personelince risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Tarama esnasında aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramada, köpeklerin aracın motor bloğuna tepki göstermesi üzerine motorun sökülmesine karar verildi. Motor bloğunu oluşturan bazı parçaların iç kısmına gizlenmiş 33 paket tespit edildi.

Yapılan analizde eroin olduğu anlaşılan 2 milyon 280 bin lira değerindeki 11 kilogram 398 gram uyuşturucuya el konuldu.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü gözaltına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, tüm faillerin bulunması için soruşturmaya detaylı olarak devam ediliyor.