Araba ile baraja uçtu Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde arkadaşıyla telefonda tartışan genç, otomobili baraj gölüne sürdü.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kız arkadaşı ile telefonda tartışan genç, otomobili baraj gölüne sürdü. Dalgıç ekipleri uzun çalışmalar sonucu gencin cansız bedenini sudan çıkardı. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana olayda, M.D. isimli genç, amcasının aracı ile yola çıktı. Yolda kız arkadaşı ile telefonda konuşan M.D., 10 SU 124 plakalı otomobil ile Çaygören Barajı kenarına geldi. Telefonda ne konuştuğu öğrenilemeyen genç, aracını baraja sürerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiyenin dalgıç ekipleri uzun uğraşılar sonrası aracı ve M.D.’nin cansız bedenini sudan çıkardı. Olayla ilgili tahkikat sürerken, M.D.’nin cenazesi otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.