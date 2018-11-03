Araba çarpan yavru köpeğin imdadına gençler yetişti
Bir aracın çarpması sonucu iki bacağı kırılan yavru köpeğin imdadına yoldan geçen gençler yetişti. Trafiği yönlendirerek sürücüleri uyaran gençler, veterinerin olay yerin gelmeyince, köpeği kendileri götürdü.03 Kasım 2018 Cumartesi 08:54
Şehir merkezi E-88 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç yavru bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki ayağı da kırılan ve yolun ortasında kalan yavru köpeğin imdadına yoldan geçen bir grup genç yetişti.
Trafiği yönettiler
Veteriner hekime haber veren gençler bir süre veterinerin gelmesini beklediler ve trafik akışı nedeniyle yaralı yavru köpeğin zarar görmemesi için reflektör ve cep telefonlarıyla trafik akışını sağladı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ve gençler yol ortasında bulunan yaralı köpeği yolun kenarına çekti.
Veteriner gelmeyince kendileri götürdü
Yaklaşık yarım saat veteriner hekimi bekleyen gençler bu sırada yavru köpeğe ekmek ve su verdi. Gençlerin haber vermesine rağmen olay yerine veteriner hekim gelmeyince gençler, kendi araçlarıyla yavru köpeği veterinere götürdüler.
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