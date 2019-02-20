Araba çarpan köpeğin yardımına veterinerlik ekipleri koştu Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobilin çarptığı köpeğin imdadına veterinerlik ekipleri yetişti.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobilin çarptığı köpeğin imdadına veterinerlik ekipleri yetişti.

Esentepe Mahallesi’nde plakası belirlenemeyen bir araç köpeğe çarpıp kaçtı.Araba çarptığı için ayakları kırılan köpeğe yardım etmek isteyen vatandaşlar Karacabey Belediyesi’ne ulaştı. Vatandaşların talebi üzerine anında harekete geçen Karacabey Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek yaralı köpeğe gerekli müdahaleleri yaptı. Olay yerinde ilaçla gerekli ilk müdahaleyi yapan veterinerlik ekipleri, vakit kaybetmeden köpeği Karacabey Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürdü. Yaralı köpek, tedavinin ardından köpeği sahiplendirecek.

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