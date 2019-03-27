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Ara verdikleri üretime 700 çalışanı ile yeniden başladılar

Bilecik’in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikası, 2 aylık üretimi durdurma kararının ardından 700 çalışanı ile tekrar üretime başladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:43
Ara verdikleri üretime 700 çalışanı ile yeniden başladılar

Bilecik’in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikası, 2 aylık üretimi durdurma kararının ardından 700 çalışanı ile tekrar üretime başladı. Çalışanların tüm alacaklarının ödendiği fabrikada şimdiki hedefin yeni iş istihdamı sağlamak, ihracat payını arttırmak olduğu belirtildi.


Söğüt’te yıllardır hizmet veren bir seramik fabrikası, yüzde 5’lik ihracat payını 5 yıl içerisinde yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefliyorlar. İki aylık üretimi durdurma kararının bugün itibariyle 700 çalışanı ile tekrar üretime başladıklarını anlatan Fabrikanın Seramik Grup Başkanı Şerafettin Aşık, "Madencilik ve seramik sektörlerinde istihdam sağlayan, üretim kapasitesi ve teknoloji olan ülkemizin önemli kuruluşlarından biriyiz. Ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle katma değer sağlamaya devam etmekteyiz. İnşaat sektöründe yaşanan durağanlığa rağmen tüketici beklentilerinin ötesinde özgün tasarımlar, yeni ebat ürünleri ile pazar payını genişletmekteyiz. Ayrıca, uluslararası pazarlarda çok daha etkin yer almak için adımlar atılmakta, toplam üretim içerisinde yüzde 5 olan ihracat payımızı 5 yıl içerisinde yüzde 50 seviyesine çıkarmak hedeflenmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda uluslararası fuarlarda yeni ürünleri tüketicinin beğenisine sunmaktayız" dedi.


"Dış etkenler neticesinde faaliyetlerimize ara verme kararı almıştık"


Aşık, dış etkenler neticesinde 2018 yılı son çeyreğinde ülkede yaşanan ekonomik daralma sonucunda dövizde yaşanan kur dalgalanması sebebiyle üretime ara verdiklerini söyledi. Yaklaşık 2 ay süren bu daralmanın ardından tekrar faaliyete geçtiklerini anlatan Aşık, sözlerine şöyle devam etti;


"Tekrar üretime geçmemizde devlet büyüklerimizin özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’nın çok büyük destekleri olmuştur. Milletvekilimizin gayretleri sayesinde doğalgaz ve elektrik dağıtım firmaları ile anlaşmalar yapılmış ve üretimin devamlılığı sağlanmıştır. Söğüt fabrikamız 17 Ekim 2018 tarihinde günlük 20 bin metrekare kapasite ve 320 personelimizle açılmış olup, şuan itibariyle günlük 50 bin metre kare kapasiteye ulaşmıştır. Çalışan personel sayımız ise 700’ü bulmuştur. Kapalı dönemdeki işçi ücretlerinin büyük kısmı ödenmiş olup, kalan 1 aylık işçi alacağı 29 Mart tarihinde ödenerek çalışanlarımızın memnuniyeti sağlanacaktır. Yaşadığımız bu süreci geride bırakmamız da çok büyük emeği bulunanlara müteşekkiriz. Bu çerçevede amacımız 2017 yılında Bilecik Valiliği’nce verilen ‘Yılın En Fazla İstihdam Sağlayan Firması’ unvanını önümüzdeki yıllarda da devam ettirerek, hükümetimizin istihdam politikalarına katkıda bulunacağız. Gayemiz Osmanlı’nın yeşerdiği bu topraklarda geçmişten aldığımız ticari tecrübe ve yönetim kadromuz ile ülkemizin doğal kaynaklarını en verimli şekilde işleyerek ekonomimize kazandırmak ve bölge istihdamını arttırmaktır."

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:43
  1. doğa

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