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Ara ki bulasın

Gazetemiz okurlarından Hüseyin Çakar, “Ara ki bulasın” başlıklı kaleme aldığı yazısını bizimle paylaştı.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:29
Ara ki bulasın

Hüseyin Çakar/İSTANBUL

Bu başlık; 94 yıllık kin, nefret, hoşgörüsüzlük, kimi zaman faşizmin, kimi zaman komünizmin, ateizmin, despotizmin, aşağılamanın, itibarsızlaştırmanın abidesi(!).

Cumhuriyet paçavrasının Ara Güler’in bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarının resmini çekmesinin ardından attığı başlık. Hesapta bu gazete ile doğal müttefiki ve yaşıtı altı ok partisi, hoşgörünün, barışın, sevginin, aydınlığın, dostluğun, birlikteliğin savunucusu, destekçileridir... Yersek. Halk bu yalanları, yapmacıklıkla, sahtekarlıkları, hainlikleri yemediği için, her ikisini de tirajla ve reyle devamlı kendinden uzak tutuyor. Amma velakin, okumuş, yazmış, rütbeli, paralı, forslu, mevki sahibi, kaymak tabaka ve mütegallibe sınıfı hep o tarafta, halk öbür tarafta. En büyük neden bu kafanın 95 yıldır eğitimi ve bürokrasiyi elde tutması, halkı yaklaştırmaması, ancak kendine benzediği ya da benzer gözüktüğü nispette kabul etmesidir. Mahalli seçimler geliyor. Bunların şirinlik maskeleri takma zamanı şimdi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 14:29
  1. Cumhuriyet paçavrası
  2. Ara Güler
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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