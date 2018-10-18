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Ara Güler'in cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılacak?

Efsane foto muhabiri Arda Güler 90 yaşında kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. “Gelecek kuşaklar beni sevsin” diyen Ara Güler'in cenazesi 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı kilisesinden kaldırılacağı öğrenildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 10:47
Ara Güler'in cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılacak?

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Şebinkarahisarlı Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.  Peki Ara Güler kimdir?

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti. Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi. Ara Güler'in cenazesi 20 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'de Beyoğlu Balıkpazarı kilisesinden kaldırılacaktır.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 10:47
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