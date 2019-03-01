Ara Güler’in adı yaşatılacak

Yalova’da, Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Ara Güler’in Anısına Öğrencilerin Objektifinden Yalova’dan İnsan Kareleri” konulu ortaokul ve lise öğrencileri arası fotoğraf yarışması düzenliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak, Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yayın ve İletişim Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan yarışmaya Yalova genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri iştirak edebilecek. Yalova’nın güzelliklerini arka planda yansıtmak kaydıyla, insan ile ilgili durum ve davranışlar karelere yansıtılacak. Yarışmanın son katılma tarihi ise 30 Nisan. Yarışmaya en fazla 4 adet fotoğrafla katılınabilecek. Birinciye çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye ise yarın gram altın ödülü verileceği, yarışmanın sonuçları 9 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacağı bildirildi.