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Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor

Vefat eden ünlü foto muhabiri Ara Güler, Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
Ara Güler, son yolculuğuna uğurlanıyor

Tedavi gördüğü Florance Nightingale Hastanesi'nde, 90 yaşında hayata gözlerini yuman usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor.

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi. 

Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı büyükçe bir poster asıldı. 

Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma getirildi. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu.

Asistanı Fatih Aslan ile yakınları, taziyeleri Ara Cafe'de kabul etti. 

Galatasaray Meydanı'ndaki törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi geldi. 

Şebinkarahisar'dan toprak getirildi

Bu arada, Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı.

Yılancı, Güler'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Güler'i 2010 yılında Şebinkarahisar'da ağırladıklarını ve Şebinkarahisar'ın en işlek caddesine ismini verdiklerini hatırlatan Yılancı, Şebinkarahisar'dan getirdikleri toprağı da Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi.

Ara Güler'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Güler'in cenazesi, kilisedeki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Ara Güler
  4. Cenaze töreni

YORUM YAZ

  • engineerengineer1 sa önce
    son yolculuk nedir ?the last journey? "Ve o nefy ve yolculuk ise, âlem-i ervahtan, rahm-ı mâderden, sabâvetten, ihtiyarlıktan, dünyadan, kabirden, berzahtan, haşirden, sırattan geçer bir uzun sefer-i imtihandır."
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