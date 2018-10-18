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Ara Güler kimdir? Ara Güler nerede toprağa verilecek?

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Şebinkarahisarlı Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.Peki Ara Güler kimdir?

18 Ekim 2018 Perşembe 08:44
Ara Güler kimdir? Ara Güler nerede toprağa verilecek?

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Şebinkarahisarlı Ara Güler, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.  Peki Ara Güler kimdir?

Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler, tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etti. Doktor Zafer Gökay, Güler'in yakınlarına yaptığı açıklamada, "Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği." dedi. Ara Güler yarın öğlen namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Ara Güler'in hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri hastaneye akın etti. Türkiye'de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Ara Güler'in vefat ettiği Florence Nightingale Hastanesi'ne Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, foto muhabiri Coşkun Aral, asistanı Fatih Aslan, gazeteciler, meslektaşları ve sevenleri geldi.

Ara Güler kimdir?

Ara Güler 16 Ağustos 1928'de Beyoğlu, İstanbul'da doğdu. Tam adı Aram Güleryan'dır. Annesinin adı Verjin'dir. Eczacı olan babası "Dacat Güler" Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi, Yaycı Köyü'nden 6 yaşındayken okumak için İstanbul'a gelmiş. Ara Güler 1951 yılında Kuruçeşmedeki Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına devam etti. Çünkü yönetmen veya oyun yazarı olmak istiyordu. 1950'de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başlarken aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine devam etti.

Ara Güler'e lise yıllarında babası ilk 35 milimlik film makinesini ve bir fotoğraf makinesi alıp Yeni İstanbul gazetesine 'foto muhabiri' olarak işe girmesine yardımcı olmuştur. İlk çektiği fotoğraf ; 1950 yılında Ticaniler denen gerici bir grubun kırdıkları Gümüşsuyu'ndaki Atatürk heykelinin resmidir. 1958'de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu foto muhabirliği görevlerini üstlendi. 1961'de askerlik görevini tamamladı ve Hayat Dergisi'nde fotograf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıllarda Henri Cartier Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajans'ına katıldı ve İngiltere'de yayımlanan Photography Annual antalojisi onu dünyanın en iyi yedi fotografcısından biri olarak tanımladı. Yine o yılda ASMP'ye (Amerikan Dergi Fotografcıları Derneği) tek Türk üye olarak kabul edildi.

 

Savaş foto-muhabirliği de yapan Ara Güler, 4 tane savaşa gitti. Katıldığı savaşlarda çektiği fotoğraflar dünya çapında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlandı. Hatta çektiği bir savaş fotoğrafı Times dergisine kapak oldu.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:44
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