Ara eleman yetiştirmek için güç birliği sağlandı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 vizyonu kapsamında, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara arasında, ‘İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ yapımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

2023 vizyonu kapsamında eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu kapsamında, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile İvedik OSB ve Teknopark Ankara arasında, ‘İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ yapımını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Ankara Valiliği’ndeki protokol imza törenine, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Toprak ile ilgili diğer yetkililer katıldı.

Mesleki ve teknik okullar açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu kapsamında yer alan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknoparkların içerisinde mesleki ve teknik okulların açılması, sektörün desteklenmesi amacıyla İvedik OSB ve Teknopark Ankara ile, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Yüzde 60 istihdam imkânı

İmzalanan protokol ile okul-sektör işbirliği, sektöre yetişmiş işgücü sağlama, okuldan mezun olacak öğrencilerin yüzde 60’ının istihdam edilmesi, öğrencilere yüzde 25 burs verilmesi ve öğrencilere OSB ile Teknopark içerisinde staj imkanı sağlanması hedefleniyor.