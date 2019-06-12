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"Ara buluculuk, siyasi çabalar olmadan hiçbir işe yaramaz"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:- "Çatışmaların önlenmesi ve ara buluculuk, daha geniş siyasi çabalar olmadan hiçbir işe yaramaz. BMGK üyelerini ve tüm BM üyelerini daha büyük bir birlik için mücadeleye çağırıyorum"- "Suriye'de devam eden bir istikrarsızlık, şiddet ve acı döngüsü senaryosuyla karşı karşıyayız"

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:27
"Ara buluculuk, siyasi çabalar olmadan hiçbir işe yaramaz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çatışmaların önlenmesi ve ara buluculuk daha geniş siyasi çabalar olmadan hiçbir işe yaramaz. BMGK üyelerini ve tüm BM üyelerini daha büyük bir birlik için mücadeleye çağırıyorum." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), "Çatışmaları Önleme ve Arabuluculuk" başlığıyla toplandı.

Toplantıya, BM Genel Sekreteri Guterres, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson ve Eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos katıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, burada yaptığı konuşmada, çatışmaları önleme ve ara buluculuğun, insanlığın acılarını dindirmek için iki önemli araç olduğunu vurgulayarak, "Erkenden harekete geçip birlik olunca krizleri tırmanmadan önleyebilir, hayatları kurtarabilir ve insanların acılarını dindirebiliriz. Böylece de BM Sözleşmesinin ön sözünde ortaya konulan sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.

BM'nin çatışmaları önlemek ve ara buluculuk konusundaki amaçları için çalışmaya devam ettiğini anlatan Guterres, "Tüm çabalarımıza rağmen, barışın önünde ciddi engeller var. Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük, savaşların büyümeyi sürdüreceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

- "Suriye'de devam eden bir istikrarsızlık, şiddet ve acı döngüsü var"

Guterres, Venezuela'daki krizi ve insani etkilerini yakından takip ettiğini belirterek, Venezuela'daki ana siyasi aktörlerin varacağı barışçıl ve müzakere edilmiş çözüm arayışını desteklediğini bildirdi.

Suriye'deki krize de değinen Guterres, "Suriye'de devam eden bir istikrarsızlık, şiddet ve acı döngüsü senaryosuyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Guterres, Suriye'deki iç savaşın sonlanması için siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Dünyadaki çatışmaların insani ve mali faturasının yüksek olduğunu kaydeden Guterres, "Kendimizi kandırmayalım. Çatışmaların önlenmesi ve ara buluculuk daha geniş siyasi çabalar olmadan hiçbir işe yaramaz. BMGK üyelerini ve tüm BM üyelerini daha büyük bir birlik için mücadeleye çağırıyorum, böylece çatışmaların önlenmesi ve ara buluculuk çabaları mümkün olduğunca etkili olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:27
  1. arabuluculuk
  2. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
  3. çatışmaların önlenmesi

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