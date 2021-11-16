Eskiden her gün şehit cenazeleri gelirdi. Öyle birer, ikişer değil. Bir defada 33 askerimize kadar şehit verdiğimizi hatırlayın. 40 bin şehit verdik. Milyarlarca dolar harcadık. Zaman ve iş gücü kayıplarımız oldu.

Peki neden?

Çünkü istihbarat, polis ve özellikle TSK’da Fetö hainleri hakimdi. Değişik istihbarat birimleri arasında koordinasyon yoktu. Ülkemizde Mossad ve CIA ajanları cirit atıyordu. Hatta, bunların ülkemizde büroları, ofisleri vardı. Onlardan habersiz bilgi paylaşımı yapılamazdı.



Ya şimdi?



-Yabancı istihbarat birimleri ülkemizden temizlendi.

-Jitem, MİT ve diğer istihbarat birimlerimiz birleştirilerek koordinasyon sorunu haledildi.

-MİT, müsteşarlık statüsünden, başkanlık statüsüne getirilerek, direkt Cumhurbaşkanlığına bağlandı.

-MİT, içeride ve dışarıda; hiç kimseden izin almadan operasyon yapabilir ve silah kullanabilir hale getirildi.

-MİT’e, Cumhurbaşkanı’nın izni olmadan kimse soruşturma açamaz. İfadeye çağrılamaz.

-Eskiden bir iki aylık acemi askerler operasyona giderdi. Şimdi profesyonel askerler gidiyor.

-Kışın, Mehmetçik kışlasına çekiliyordu, şimdi 365 gün görevde.

-Eskiden teröristler, eylem yaptıktan sonra ve operasyon için bir sürü bürokratik işlemler gerekiyordu. Şimdi “Ara, Bul ve Anında Yok Et” taktiği getirildi.

-Kürt halkına, PKK’nın vaat ettiği hak ve özgürlükler, bizzat devlet tarafından verildi. Kürtçe TV, ana dilde eğitim vs.

-Yerli silah üretimi ile teknolojinin tüm argümanları hizmete sunuldu.

-Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile devletin hantal yapısından, hızlı ve sağlıklı karar alma ve uygulama trendine geçildi.



Benzer gelişmeler çok. Ve TERÖR belâsı, çok şükür bitme noktasına geldi.



Allah Reisimizi başımızdan eksik etmesin.



Amin.