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Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali başladı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
Ar-Ge ve Kariyer Günleri Festivali başladı

İnegöl Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Proje, AR-GE ve Kariyer Günleri Festivali başladı. Festivalde öğrencilerin hazırladığı proje ve buluşlar büyük ilgi gördü.


İnegöl Belediyesi, gençler başta olmak üzere bütün vatandaşların araştırma ve geliştirme süreçlerine katkı sunulabilmesi maksadıyla bu yıl ilk kez 1. Proje, AR-GE ve Kariyer Günleri Festivali düzenledi. “Geleceğe Sobe” sloganıyla geleceği yakala temasıyla düzenlenen festival, Atatürk Anıtı arkasındaki alanda açıldı.


13 Haziran tarihine kadar devam edecek festivalde yer alan stantlarda çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek proje sunumları, ödüllü teknik ve sosyal içerikli yarışmalar robot, drone, maket uçak, crawler, kağıt uçak, akıl oyunları, fikir kürsüsü, geleneksel oyunlar ve kariyer söyleşileri gibi birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Toplam 22 bin 500 TL ödül dağıtılacak. Sabah saat 10.00’dan akşam 23.30’a kadar dört gün boyunca sürecek festivalde, her gün farklı bir heyecan yaşanacak.


Törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün burada 1’incisini gerçekleştirdiğimiz Proje, AR-GE ve Kariyer Günleri adı altında başlattığımız bir çalışma için bir araya geldik. Bir de sloganımız var; ‘Geleceğe Sobe’. Bunun da anlamı geleceği yakalamak. Bildiğiniz gibi kalkınan, gelişen ülkeleri ve şehirleri görüyoruz. Ortaya koydukları farkındalıkları, elde ettikleri kazanımları görüyoruz. Tabii biz bunun ülke ve şehir olarak neresindeyiz. Ben de bu şehrin bir yöneticisi olarak şehrimizdeki gençlerimizi, insan kaynağını nasıl harekete geçirebiliriz düşüncesiyle seçim döneminde de beyanlarımızın arasına kattığımız farkındalık çalışmalarını bir bir hayata geçirmeye başladık. 4 gün süren bir festival olacak. Yarışmalar sonucunda dereceye girenlere ödüllerimiz olacak. Bunları biz sadece kendi belediyemiz tarafından değil sponsorlar marifetiyle hayata geçiriyoruz. Şehrimizde çok kıymetli, değerli işadamlarımız, yatırımcılarımız var. Müteşebbis ruha sahip işadamlarımız ve esnaflarımız var. Ne zaman kapılarını çalsak bizleri geri çevirmiyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Burada bir şeyleri yaşayarak göreceğiz. Teknolojik gelişmeleri, robotik kurslar, yarışmalar, drone yarışmalarını göreceğiz. Kariyer günleri kapsamında da burada önemli etkinliklere ev sahipliği yapmış olacağız” diye konuştu.


Ardından açılan stantlar tek tek gezerek incelendi. Öğrencilerin yaptığı projeler dikkat çekerken, özellikle elektrikli araba ilgi odağı oldu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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