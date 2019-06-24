Aquapark alanı 30 Ağustos’ta halkın hizmetine açılıyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eski aquaparkalanının 30 Ağustos’ta halkın kullanımına açılacağını duyurdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yıllar önce yaklaşık 20milyon TL gibi bir bütçe harcanarak yaptırılan, geçtiğimiz yıllarda ise mahkeme kararıile yıkımı gerçekleştirilen ve bugün atıl bir vaziyette bulunan aquaparkın bulunduğu yer,Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla halkın kullanıma açılacak.Uzun yıllar boş bir vaziyette bırakılan aquapark, daha işlevsel bir proje sayesindeMersinlilerin hizmetinde olacak.

“Çözülecek sorun çözülememiş, 20 küsur milyon TL sokağa atılmış”

Aquaparkın bulunduğu alanın kıyı kanuna aykırı bir biçimde yapıldığından ve 20 küsurmilyon TL’nin heba edildiğinden bahseden Seçer, “Daha önce bir kısır çekişmeyüzünden 20 küsur milyon TL yerle yeksan olmuş. Ben buna bozulurum, ben bunasinirlenirim. Kıyı kanuna aykırı bir yapılaşma olmuş. Aman Allah’ım eşek kaçmış palandüşmüş. Çözülecek sorun çözülememiş. İnatlaşılmış ve 20 küsur milyon TL sokağaatılmış. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Oranın aquapark olarak Mersin BüyükşehirBelediyesi tarafından yapılması yönünde tahsisi alınmış. Aquapark ortadan kalkıncatahsisin gerekçesi de ortadan kalkmış. Ama tahsis büyükşehire yapılmış” dedi.

“30 Ağustos’ta açıyoruz”

Daha önceki yönetimin yıkım çalışmalarını tamamlamasının ardından bazıgirişimlerde bulunduğunu fakat devamının getirilmediğini vurgulayan Seçer, “Dahaönceki yönetim çalışmalarını sürdürmüş. Yıkımı yapmış ama daha sonra buralara birşeyler yapalım diye bir girişim olmuş. Şu kadar para harcanmış, o da devam etmemiş.O da akamete uğramış. Geldik baktık, zaten bir 20 küsur milyon TL gitmiş. Daha öncede bazı çalışmalar yapılmış. Arkadaşlarıma şu talimatı verdim. Hukuki boyutunu tabi ki

araştırdım. Buraya biz üzerinde herhangi bir ticari alan olmadan, bunun da altınıçiziyorum benim orada derdim kafeleri yapayım, lokantaları yapayım, şunu yapayım,bunu yapayım değil. Toplam alanın yüzde 3 miktarına kadar orada halk plajıdüşünüyoruz. Ayrı bir bedel ile girmeyecek insanlar. Bir para ödeyip girmeyecek orayaya da ödeyeceklerse de çok sembolik olacak. Duşunu, kabinini, vatandaş gelsinorada kullansın” ifadelerini kullandı.

“Hummalı bir çalışmaya girdik”

Büyükşehir Belediyesi olarak, şu anda alanda var olan kötü durumu ortadankaldırmak ve yeşillendirip, peyzajını tamamladıktan sonra vatandaşların kullanımınaaçmak için hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini kaydeden Seçer, “Tamamen omezbelelik ortamı ortadan kaldırmak için son derece iyi niyetli bir girişim benimyaptığım. Vatandaşın söylediğini söylüyorum, ’akşam hava karardıktan sonra orayagidin’ diyor. Her türlü şeytanlık, melanet, kötülük var. Uyuşturucu müptelaları orada.Şimdi oradaki bu rezaletin uzamaması için 30 Ağustos’ta açılmak üzere biz hummalı birçalışmaya girdik. Orayı yeşillendirip, peyzajını yapıyoruz. Bitkilerini dikeceğiz, hemeno plajı bir düzene koyacağız. Çok büyük maliyetli binalar da değil. 3-5 tane ahşaptan,dokuya uyumlu çay ocakları yapacağız. Halkın kullanımına açacağız. 5-10 tane deshuttle koyacağız, araç koyacağız hemen Balıkçı Barınağının o köşesine, anacaddeye, kesişen noktaya. Vatandaş geliyor, aracı yok, gereci yok. Dolmuştan inmiş,otobüsten inmiş. O shuttlelar 5’er kişi, 6’şar kişilik olarak, bedava servis yapsın.Neden? Orayı canlandıralım, orayı asayişi berkemal edelim” diye konuştu.

“Herkesin huzurunda Başkan Gültak’ın da desteğini istiyorum”

Aquaparkın bulunduğu alanı canlandırmak ve oradaki asayişi sağlamak istediklerinidile getiren Seçer, “2013’te oranın tahsisi bitmiş. Allah’ın bir kulu da gidip müracaatedip, tahsisini yapmamış. Geçen gün orada denetim yaptık. Orada gemi restoranlarvar. Arkadaşlara söyledik, bu denizi kirletmeyin diye. Işıklarını, kameralarını, temizliğiniyaptırdık. Orada incik boncuk satıyorlarmış onun da alt yapısını yapalım dedim. GelsinToroslar’dan, Akdeniz’den yoksul yurttaş, orada bir gününü çocukları ile geçirebileceğiucuz, huzurlu bir ortam elde etsin. Bir metre kare gelir getirici bir şey olmayacak.Herkesin huzurunda Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın da desteğini istiyorum. Çok büyük bir proje ve ben bunu etap etap yapacağım. Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın oraya kadar. Daha önce bir proje yapıldı. Kışla, eski Çamlıbel Limanı, Orduevi gibi bölümleri kapsayan. Orduevi orayı tel ile çevirmiş, yasalara aykırı ve belki bu konuda girişim yapacağız. Bizim elimiz armut toplamıyor, bu ülkede yasalar ile yönetiliyoruz. Ben baktım geçen gün denizin içine kadar çevrilmiş. Kıyı kanunu var ordu da olsan çeviremezsin. Orası orduevi, halka açmak lazım. Bu konuda geniş bir çalışmam var ve bana da destek olun. Gerekirse ortak proje yapalım. O bölgeyi Tevfik Sırrı Gür Standı’ndan Çamlıbel’in tümünü kapsayacak geniş bir yapılanma yapalım" şeklinde konuştu.