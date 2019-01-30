Apple'dan Türkiye açıklaması: İndirim yapacağız

Apple CEO'su Tim Cook, Reuters'a yaptığı açıklamalarda 2019 yılında Türkiye'deki iPhone fiyatlarında indirime gidileceğini belirtti.

Apple’ın CEO’su Tim Cook bazı ülkelerde yabancı ülke para biriminin değer kaybına göre fiyatlarını ayarlayacaklarını söyledi. Cook, “iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale sokmaya karar verdik” açıklamasında bulundu.

Satışlar 700 milyon dolar düştü

Cook, Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere de değinerek Türk ekonomisinde kur dalgalanmalarının yaşandığını ve Apple’ın satışlarının Türkiye’de 2018’de bir önceki yıla göre 700 milyon dolar daha düşük olduğunu söyledi. Cook aynı zamanda Brezilya, Hindistan ve Rusya’da da yerel para birimlerinden doğan sıkıntılar olduğunu belirtti.

Düşüş konusunda tam tarih vermedi

Kur krizi yaşayan ülkelerde fiyatları ne zaman düşüreceğini açıklamadı. Apple’ın CFO’su Luca Maestri fiyat indiriminin servis ücretlerini kapsamayacağını söyledi.

Aralıkta biten mali çeyrekte Apple 10.8 milyar dolar satış geliri elde etti ve bu tahminlerin gerisinde kaldı.