Apple'dan eski model iPhone kullananlara kötü haber! Apple, İOS 13'ün yayınlanmasıyla birlikte, iPhone 6S Plus ve önceki modellere güncelleme vermeyi bırakacak.

Apple, eski model iPhone sahiplerini çok üzecek bir haber verdi. Hürriyet'teki habere göre, Eylül ayında çıkması planlanan iOS 13 sürümüyle birlikte, Apple'ın bazı model iPhone telefonlarına desteğini keseceği açıklandı. İşte iOS 13'le birlikte güncelleme almayacak iPhone telefonlar: -iPhone 6S Plus -iPhone 6S -iPhone 6 Plus -iPhone 6 -iPhone 5S -iPhone 5C Apple'ın yazılım desteği sunmayı çoktan bıraktığı diğer cihazlar ise şöyle: -iPhone 5 -iPhone 4S -iPhone 4 -iPhone 3GS -iPhone 3G

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