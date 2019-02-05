0553 313 94 23

Apple vergi konusunda Fransa ile anlaştı

Apple, geçmişe dönük beyan etmediği vergiler için Fransa ile anlaşmaya vardı

05 Şubat 2019 Salı 15:35
Apple vergi konusunda Fransa ile anlaştı

PARİS (AA) - ABD'li teknoloji devi Apple'nin, geçmişe dönük beyan etmediği vergiler için 500 milyon avro ödeme konusunda Fransa ile anlaştığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Apple geçmişe dönük beyan etmediği vergilerin ödenmesi konusunda Fransa ile yaptığı anlaşma çerçevesinde bu ülkeye 500 milyon avro ödeme gerçekleştirdi.

Fransız yetkililerin Apple tarafından ödenen verginin miktarı konusunda bilgi paylaşmadığı belirtildi.

Apple'den yapılan açıklamada, "Fransız vergi makamları kısa süre önce şirketin Fransız hesapları üzerinden çok yıllı bir denetim gerçekleştirdi ve bu düzenleme kamu hesaplarımızda bilgilendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, aralık ayında yaptığı açıklamada, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi şirketlerin Fransa'daki gelirleri üzerinden 1 Ocak 2019 itibarıyla vergilendirileceğini söylemişti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda, gelirlerini, elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:35
  1. Apple
  2. Fransa
  3. vergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede üst düzey isim trafik kazasında hayatını kaybetti
    1. Ülkede üst düzey isim trafik kazasında..
    2. Apple vergi konusunda Fransa ile anlaştı
    3. ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri
    4. Darbeci Sisi koltuğunu sağlama alıyor
    5. Kerkük'te devir-teslim yapıldı! Kenti..
    6. 250 TL için 1 aylık bebeğin kulağını..
    7. Malezya'da Çin Yeni Yılı kutlamaları
    8. Faciadan dönüldü! Yola yürürken..
    9. Soylu 'Her anne baba indirsin'..
    10. Ümit Özat Adana Demirspor'la anlaştı
    11. Katil Esed Hama'ya saldırdı! Yaralılar..
    12. Facebook ile Habitat "Kontrol Bende"..
    13. Zencefil, karanfil, bal, limon
    14. İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı..
    15. Yargıtaya 8 yeni üye ataması!
    16. Seçim yarışı kızışıyor! 'Ordu Ordu'dan..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete 14 ay..
    18. Türkiye'den terör saldırısına kınama
    19. 'Biz bu işi yüz yıldır yapıyoruz bi'şi..
    20. Van'da terör operasyonu: Gözaltılar var!
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?