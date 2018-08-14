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Apple iPhone ve iPad yasaklanıyor mu? Türkiye'de Apple satışına boykot 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nın dolar üzerinden Türkiye'ye açtığı savaşa karşılık resti çekti. Başkan Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi. Erdoğan'ın ABD'ye boykot uygulayacağız açıklamasından sonra ABD üretimli Apple'a karşı çığ gibi boykotun gerçekleşmesi bekleniyor.

14 Ağustos 2018 Salı 13:19
Apple iPhone ve iPad yasaklanıyor mu? Türkiye'de Apple satışına boykot 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nın dolar üzerinden Türkiye'ye açtığı savaşa karşılık resti çekti. Başkan Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi. Erdoğan'ın ABD'ye boykot uygulayacağız açıklamasından sonra ABD üretimli Apple'ın iphane ve ipad'e karşı boykotun çığ gibi gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Papaz Brunson’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Türkiye’ye dolar üzerinden saldırmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katıldı. Erdoğan, "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" dedi.

TÜRKİYE ABD’NİN HANGİ ÜRÜNLERİNİ BOYKOT EDECEK?

Bu sorunun cevabını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. İşte Başkan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklaması: İş dünyamıza sesleniyorum ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç ihraç ihraç. Üretimi askıya alalım çok ciddi yanlış yaparsınız. Yola devam. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var Vestel var.''

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:19
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