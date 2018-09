iPhone fiyat listesi iPhone fiyatları kaç lira oldu? iPhone yeni zamlı fiyatı

Apple Türkiye’deki ürünlerine zam yapacağını açıklamasından sonra yeni iPhone zammı ne kadar oldu? iPhone son fiyat listesi nedir? iPhone fiyatları kaç lira oldu? gibi soruların cevabı merak ediliyor. İşte Apple iPhone yeni zamlı fiyatı.

Apple tarafından yapılan güncelleme ile birlikte iPhone 7 başlangıç fiyatı 4199 TL‘den 4999 TL seviyesine yükseldi. Dudak uçuklatan bu zam uygulaması ile iPhone 7'nin 128 GB’lık versiyonu ise, 5.999 TL‘ye çıkarken; iPhone 7 Plus modeli ise 4999 TL yerine yeni zam uygulamasının ardından, 6.299 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 8 başlangıç fiyatı ise 5.199 TL‘den 6.499 TL‘ye yükselti. Diğer bir zam ise iPhone 8 Plus fiyatına geldi. Yeni zam ile birlikte iPhone 8 Plus başlangıç fiyatı 5.899 TL’den 7.499 TL'ye tırmandı.

iPhone modellerinin isimleri ve fiyatları şu şekilde.

iPhone Xr 749 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.

iPhone Xs 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.

iPhone Xs Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatlar ile

YENİ iPHONE'LAR TANITILDI

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı Apple yeni iPhone modellerini tanıttı. 5.8 inç iPhone XS ve 6.5 inç iPhone Xs Max’te Super Retina ekranlara yer verildi. Söz konusu modellerde bir akıllı telefondaki ilk 7 nanometre çip olan A12 Bionic çip ile yeni nesil Neural Engine, daha hızlı Face ID, daha geniş stereo ses ve yeni harika altın renk seçeneği bulunuyor. iPhone’a Çift SIM özelliğini de getiren iPhone Xs ve iPhone Xs Max, 14 Eylül Cuma günü ön siparişe açılacak ve 21 Eylül Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.