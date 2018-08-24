Apple CEO'su dahil 59 iş adamı Trump'a karşı birleşti! "Tarihi oranda arttı"

59 CEO'nun imzası ile yayınlanan mektupta, çalışanlarının çoğunun, muhtemelen eşlerinin çalışma haklarını etkileyecek olan 'tutarsız göçmenlik kararları' gibi konular nedeniyle belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Federal Hükümet'in, göçmenlik yasalarının meşruluğunu yeniden gözden geçirmesini tavsiye eden CEO'lar, yasalara saygılı ve vasıflı binlerce çalışanın hayatını bozacak değişiklikler yapılmaması gerektiğinin altını çizdi ve bu durumun ABD'nin rekabet gücüne ciddi zararlar verebileceği vurgulandı.

Mektupta ayrıca, ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi'nin eylemlerinin, ülkede çalışmak için birçok kez izin almış olan uzun süreli bir çalışanın statüsünü kaybetme olasılığı doğurduğunun altı çizildi.

"İstihdam kıtlığı nedeniyle iş ilanlarının sayısının tarihi oranda arttığı bir zamanda, şimdi yeteneklere erişimi kısıtlama zaman değil" diyerek Trump yönetimine uyarılarda bulunan CEO'lar, göçmenliği düzenleyen yasalarda değişiklik yapılmaması gerektiği yorumunda bulundu