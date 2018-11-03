Apple 5G iPhone ne zaman çıkacak? İphone haberleri

Dünya teknoloji devi Apple, yeniliklere bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Apple Intel modem 5G destekli iPhone’u görücüye çıkartıyor. Peki Apple 5G’li iPhone ne zaman satışa çıkacak?

Teknolojinin bir numaralı temsilcilerinden olan Apple'dan gelen açıklamaya göre 5G destekli iPhone, 2020 yılında raflarda yerine alacak. Intel'in geliştirdiği 5G modem, 5Gbps gibi oldukça daha çabukindirme hızına sahip olması bekleniyor. iPhone’nun 5G Bu hızını ölçmek istesek ve bunu açıklamak istemiş olsak şu şekilde açıklayabiliriz; 50GB'lik bir dosyayı 80 saniye gibi bir sürede indirdiğinizi düşünün. 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonlar ise Şubat ayında gerçekleştirilecek 2018 Mobil Dünya Kongresi (MWC 2018)'nde yeni nesil cihazlarını tanıtacak OPPO, Huawei ve Xiaomi ile göreceğiz.