APIC 2019 Meeting kursu devam ediyor

Girişimsel Kardiyoloji Derneği tarafından organize edilen APIC 2019 Meeting İleri Girişimsel Perifer Kursu, ulusal ve uluslararası çapta kardiyolog ve nörolog doktorların katılımı ile devam ediyor. Kentte bulunan bir otelde düzenlenen kursta, 22 vaka üzerinden canlı yayınlar ile yerli ve yabancı girişimsel kardiyolog ve nörolog doktorlarının katkılarıyla başarılı işlemler yapılıyor. Periferik vasküler hastalığın tedavisi için kapsamlı endovasküler yaklaşım sağlamanın amaçlandığı kursta temel, ileri ve kompleks teknikler deneyimli uluslararası yazarlar ve operatörler tarafından vurgu yapılıyor.

Kurs hakkında bilgiler veren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Akdemir, “Özellikle firişimsel kardiyoloji de periferik girişimler ve konjental kalp hastalıkları tedavisi ve teşhisiyle ilgileniyorum. Bu sene bu toplantıda biz APIC isminde İleri Periferik Kursu adı altında toplantı organize ettik. Yaklaşık 5 aydır organizasyon sürecinde çalışıyoruz. Ekibimizde 2 uluslararası koordinatör, 2 tane de ulusal seviyede koordinatör var. Bu toplantı ilk kez Türkiye’de bu kadar geniş çaplı uluslararası İngilizce dilince yapılan, kalp dışı damar hastalıkları tedavisine yönelik yapılan bir toplantı olarak organize edildi. Daha önce 7 kez bu toplantıları yaptık. Küçük çaplı ve lokal bazlı ama Türkçeydi. Bu sene ilk kez İngilizce yaptık. Uluslararası katılımcıları davet ettik. İlk kez bu toplantıda kalp damar cerrahisini ve inme girişimleriyle ilgilenen Girişimsel Nöroloji Derneğinde de hocalarımız katıldılar ve çok geniş çaplı bilimsel bir program hazırlandı. Programın bugün ikinci günündeyiz. İlk gün ki katılımda yaklaşık 287 kişilik kayıt vardı. Salonlarımız oldukça dolu seyretti. Özellikle canlı yayınlarımızda yeni başlayan uzmanlara ve asistanlara yönelik faydalı olacak önemli girişimlerin ve ameliyat tekniklerinin detaylı aktarımı yapıldı. Canlı yayınlarda ameliyatlar yapıldı ve uydu aracılığı ile salonlarımıza yansıtıldı. İnteraktif bir şekilde operasyonlar yapılarak meslektaşlarımızın bilgi, görgü ve tecrübeleri artırılmaya çalışıldı. Yeni teknikler anlatıldı ve yeni malzemeler ile ilaçlar tanıtıldı. Her 3 salonumuzda da yoğun bir katılım var. Bugün ikinci gündeyiz ve aynı şekilde dünden daha kalabalık bir şekilde ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

“Kursun ülkemizde inme politikası olarak daha sonra çok faydalı olacağını düşünüyorum”

Girişimsel Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Göktekin de "Bu 3 günlük kursumuzda 1 gün boyunca akut inme girişimiyle alakalı bir toplantı düzenledik. 1 gün boyunca akut inmenin nasıl yapılacağını ve bunun tedavisini konuşacağız. Bu toplantıyı ülkemizin girişimsel nörologlarla ile beraber yapıyoruz ve girişimsel nörologlarla kardiyologların buluştuğu ilk toplantı oldu. İnşallah her sene bu toplantıyı yapacağız. Ülkemizdeki inme girişiminin nasıl olması gerektiği konusunda ve en iyi tedavinin nasıl olacağı konusunda burada çok güzel konuşmalar yapıyoruz. Bunu da ülkemizde inme politikası olarak daha sonra çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnme başladıktan sonra ilk 6 saat son derece önemlidir. Bu ilk 6 saat içerisinde aynı kalp krizinde olduğu gibi biz kasıktan girerek beyindeki pıhtıyı çekme ve çıkarma şansımız var, yaptığımız işlem budur. Bu işlemi yaptıktan sonra da hastalarda ciddi iyileşmeler oluyor. Birçok hastamız felçten kurtulmuş oluyor. Bu açıdan da son derece etkin ve önemli tedavidir. Bunun ülkemizde de yaygınlaşması hepimiz için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“İnme, dünyada her 6 saniyede bir görülüyor”

Kursa katılan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Özdemir ise inmenin dünyada her 6 saniyede görüldüğünü söyleyerek, “İnme dediğimiz hadise dünyada her 6 saniyede bir görülen, Türkiye’de 175 bin ile 200 bin arasında olan çok ciddi bir hastalıktır. Kadınlarda meme kanserinden daha fazla gözüküyor. Erkeklerde her yaşta görülebildiği gibi kadınlarda yaş ortalaması biraz düştü. Böyle sık görülen bir hastalıkta tabi ki ana damar tıkanıklığında hastada ciddi bir özürlülük ortaya çıkıyor. Bu özürlülükle savaşta en önemli müdahale aslında damar yolundan yada anjiyo yoluyla girip o pıhtının alınması ve hastanın yaşama dönmesidir. Ülke için hem maddi hem de manevi bir kayıp olan böyle bir hastalıkta bölgesel inme merkezlerin kurulması için Sağlık Bakanlığı çalışmalar yapıyor. İnme, nörolojinin nörolojinin primer hastalıklarından bir tanesidir ama anjiyo ile müdahalede de diğer branşlarımız mutlaka işin içine giriyor. Bunun içinde tabi ki nörolojinin kendi branşıyla bu girişimsel işlemler yapılabiliyor. Kardiyoloji, radyoloji branşları ve diğer birkaç branşta anjiyografik pıhtı alımı müdahalesini yapabiliyor. Bunun ciddi bir eğitimden geçtikten sonra yapılması gerekiyor. Bu konuda girişimsel kardiyoloji kursunda da bizim girişimsel nöroloji ekibi olarak 1 günlük kursumuz var. Daha iyi müdahale yapmak için daha sağlıklı bir müdahale yapmak için ve hastalara daha faydalı olabilmek için bu tür kursların artırılması gerekiyor. Çünkü inme gerçekten ciddi bir halk sağlığı sorunu ve bunun çözümü de organizasyonla oluyor” diye konuştu.