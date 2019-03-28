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AP'den Venezuela'da "özgür" seçim çağrısı

AP, Venezuela'da "özgür, şeffaf ve güvenilir" seçim düzenlenmesi çağrısı yaptı

28 Mart 2019 Perşembe 17:34
AP'den Venezuela'da "özgür" seçim çağrısı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da "özgür, şeffaf ve güvenilir" seçim düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Venezuela'da "özgür, şeffaf ve güvenilir" seçim düzenlenmesi çağrısında bulunan karar 120 "hayır" ve 152 "çekimser" oya karşı 310 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kararda, Venezuela'nın ilaç ve gıda sıkıntısı, insan hakları ihlalleri, aşırı enflasyon, siyasi baskı ve şiddetle karşı karşıya olduğu belirtilerek, AP'nin kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido'ya olan desteğini yineledi.

Guaido'yu henüz tanımayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin gecikmeden bunu yapmaları çağrısında bulunulan kararda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan "gazetecilere, siyasetçilere ve Guaido'nun ekibinde yer alan kişilere uyguladığı baskıya son vermesi" istendi.

Kararda, AB'ye Venezuela'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu olan kişilerin yurt dışındaki yasa dışı mal varlıklarına el koyması, bu kişilere ve yakınlarına vize yasağı getirilmesi çağrısında bulunulurken, Venezuela'daki krizin askeri müdahalelerle değil barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.



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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:34
  1. AP
  2. seçim
  3. Venezuela

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