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AP'den Suudi Arabistan'a insan hakları çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Suudi Arabistan'a acilen kadın haklarını iyileştirme çağrısı yaptı

14 Şubat 2019 Perşembe 22:29
AP'den Suudi Arabistan'a insan hakları çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarına ilişkin durumu eleştirerek, Riyad yönetimine acilen idam cezasını "erteleme" çağrısında bulundu.

Strazburg'da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Suudi Arabistan'da özellikle kadın haklarının iyileştirilmesine ilişkin bir karar oyladı.

AP üyeleri tarafından 10 "hayır" oyuna karşı 517 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, Suudi Arabistan'a kadın haklarını iyileştirmesi çağrısı yapıldı.

Kararda, AP üyelerinin, Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ilişkin durumu kınadığı, ülkedeki siyasi ve sosyal sistemin ayrımcı olduğu ve kadınlara "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi yapıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'daki erkek vasilik sisteminin acilen sonlandırılması çağrısı yapılan kararda, özellikle yakın zamanda boşanma davası açılan kadınlara kısa mesajla bilgi verilmesini öngören yasa eleştirildi.

Kararda, aynı zamanda Suudi Arabistan'a acilen idam cezasını erteleme çağrısı yapılırken, 2014-2017 yılları arasında her yıl ortalama 126 kişinin idam edildiğine dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 22:29
  1. AP
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