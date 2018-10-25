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Avrupa Parlamentosundan Suudi Arabistan için yaptırım çağrısı

Avrupa Parlementosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine olayına ilişkin Suudilere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 14:59
Avrupa Parlamentosundan Suudi Arabistan için yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kararında Riyad'a silah ambargosu çağrısı yaptı. 

Avrupa Parlementosu, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda Suudi yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 14:59
  1. Avrupa Parlamentosu
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Suudi Arabistan

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