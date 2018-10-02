AP'den skandal Türkiye kararı!

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, geçtiğimiz hafta bütçe komisyonu tarafından gündeme getirilen Türkiye'ye yapılan yardımlarda 70 milyon Euro kesintiye gidilmesi teklifini kabul etti. Teklif büyük çoğunlukla onaylandı. Kesintiye gidilmesinin sebebi ise “Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanında ölçülebilir ve yeterli sağlanmaması” olarak açıklandı. Avrupa Parlamentosu 2017 yılında Türkiye'ye aktarılan fonlarda 105 milyon Euro kesinti yapılmasını yeşil ışık yakmıştı.