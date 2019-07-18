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Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Maduro kararı

Avrupa Parlamentosu, insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu gördüğü Venezuela Nicolas Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğine karar verdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Maduro kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), insan hakları ihlali ve baskıdan sorumlu tuttuğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğine karar verdi. 

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nca, Venezuela'da insan hakları ihlalinden ve ülkedeki baskıdan Maduro'nun sorumlu olduğuna ve kendisine yeni yaptırımların uygulanmasına yönelik karar, 85 "hayır" oyuna karşı 455 "evet" oyuyla kabul edildi. 105 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Kararda, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Guaido'ya verilen destek yinelendi.

Maduro ve yakınlarının mal varlıklarının dondurulması ve vizelerinin iptal edilmesi gerektiği belirtilen kararda, Venezuela'da yaşanan krize ilişkin Norveç'in yürüttüğü arabuluculuk sürecine destek verildiği de ifade edildi. 

Venezuela'daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. 

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı. 

Muhalifler çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü. 

Maduro taraftarlarının da Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucunda bazı muhalif milletvekilleri tutuklanırken, bir kısmı da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:46
  1. Avrupa Parlamentosu (AP)
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Yeni yaptırımlar
  4. Venezuela

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