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AP'den skandal karar! Türkiye'ye destek fonunu kesecekller

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye için ayrılan 70 milyon euroluk destek fonunu iptal etmeye hazırlanıyor. Kararın gerekçesi olarak ise Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi konularda yeterince ilerleme sağlayamaması gösterildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:48
AP'den skandal karar! Türkiye'ye destek fonunu kesecekller

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş sürecine destek için yapılması planlanan 70 milyon euroluk yardımı iptal etmeye hazırlanıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi, bu karara gerekçe olarak Ankara'nın hukukun üstünlüğü ilkesi ve insan hakları konusunda ilerleme kaydedemesini gösterdi.

Komite'den yapılan açıklamada, Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen 70 milyon euronun göç programlarına harcanacağı belirtildi.

AB'NİN YILLIK RAPORU ETKİLİ OLDU

Söz konusu meblağ geçen Kasım ayında, "hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü konularında ölçülebilir ve yeterli bir ilerleme sağladığı takdirde teslim edilmek üzere" Türkiye için ayrılmıştı. Ancak Komite, AB tarafından 18 Nisan 2018'de yayımlanan ve Türkiye'nin Birlik'ten "önemli ölçüde uzaklaştığı" sonucu paylaşılan yıllık raporun, bu kriterin karşılanmadığının belgesi olduğunu belirtti.

Rumen parlamenter Siegfried Muresan tarafından sunulan karar taslağı, Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi'nde 1'e karşı 27 oyla kabul edildi. Dört üye ise çekimser kaldı.

Komite'de onaylanan taslağın Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak 3 Ekim'de yapılması planlanan bu oylamanın daha çok formalite niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 11:48
  1. Ankara
  2. Avrupa Parlamentosu
  3. türkiye

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp48 dk önce
    ABDde ABde Yahudi köleleri . . . başka bir şey beklemek aptallık olur . . .Hade Türkiyem A B ne . . . aklın yoksa!
  • bireybirey1 sa önce
    Bizim desteğe ihtiyacımız mı var ? Evelallah herşeyimizi kendimiz yapıyoruz. Sıkıntı yok.
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